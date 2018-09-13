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Дилшода Рахматова
Sputnik / Alexey Tikhomirov

Рахматова: встреча Мирзиёева и Лукашенко проходит в самой теплой атмосфере

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Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (18)
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О подробностях исторического события и договоренностях сторон рассказала корреспондент Дильшода Рахматова.

С 12 по 14 сентября впервые в истории Узбекистан посещает с визитом президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым в резиденции Куксарой. Стороны могут заключить соглашение о военно-техническом сотрудничестве и намерены достичь товарооборот в миллиард долларов.

Событие в эфире Sputnik Беларусь прокомментировала специальный корреспондент Sputnik Узбекистан Дильшода Рахматова.

"Такую встречу на уровне президентов двух стран, такую теплую атмосферу я как журналист вижу впервые. Было подписано 19 документов в самых важных сферах. Лукашенко и Мирзиёев подтвердили, что в истории двух стран встреча через 20 с лишним лет происходит впервые. Они достигли договоренностей по всем важным направлениям. В бизнес-форуме участвовали порядка 400 представителей деловых кругов. Я сама брала интервью у белорусских предпринимателей , встреча прошла на высшем уровне. Также были подписаны договоры на сумму свыше 200 миллионов долларов", - сказала Дильшода Рахматова.

Кроме того, Лукашенко пригласил Мирзиёева сделать ответный визит и подчеркнул, что ждет его в Минске в любое время.

Подробности слушайте в подкасте.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (18)
Теги:
переговоры, Беларусь, Шавкат Мирзиёев



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