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Шавкат Мирзиёев поздравил узбекистанцев со Днем независимости
Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев - Лукашенко: Узбекистан и Беларусь нуждаются друг в друге

Радио
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По словам президента Узбекистана, встреча свидетельствует об искреннем стремлении двух наших стран сотрудничать

Официальный визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан занимает особое место в истории отношений двух стран, считает президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

"Он дал возможность обсудить актуальные вопросы для двух стран", - подчеркнул лидер Узбекистана.

На переговорах тет-а-тет, поделился лидер Узбекистана, президенты поняли, что Минск и Ташкент очень сильно опоздали в развитии отношений и сотрудничестве.

"Прошло очень много времени, с тех пор как наше сотрудничество должно было развиваться, как хотели наши народы, руководство и бизнес-среда", - подчеркнул Мирзиёев.

О желании сотрудничать свидетельствует и проходящий параллельно с визитом бизнес-форум, поделился президент Узбекистана.

По словам Мирзиёева, масштаб прошедшего в Узбекистане совместного мероприятия показал, что страны нуждаются друг в друге.

"Вчера и сегодня продолжался бизнес-форум двух наших стран. Вы знаете, там мест не хватает!"

В составе беларусской бизнес-делегации около трехсот человек и уже сейчас подписано множество соглашений с узбекистанскими партнёрами.

"У нас есть очень большая востребованность друг в друге. Наши экономики не конкурируют, а дополняют друг друга", - отметил он.

Как подчеркнул Шавкат Мирзиёев, результаты визита Александра Лукашенко будут очень весомыми.

Теги:
официальный визит, Беларусь, Шавкат Мирзиёев



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