Мирзиёев: я меморандумы не люблю — мне важен конкретный результат

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с белорусской делегацией во галве с Александром Лукашенко. Узбекский лидер подчеркнул, что в ходе встречи были подписаны конкретные соглашение, а не документы о намерениях.

По словам Мирзиёева, Узбекистан подписал не "праздничный" протокол, а серьезный документ, который потребует от обеих сторон строго исполнения.

"Как правильно заметил Александр Григорьевич, я меморандумы не люблю, мне нужны конкретные соглашения и результат. Мы готовы будем платить за белорусские технологии, но для начала надо создать предприятия, о которых мы договорились", —подчеркнул президент.

Он добавил, что теперь конкретика должна исходить из руководителей межправкомиссий Узбекистана и Беларуси, которые непосредственно будут претворять в жизнь намеченные главами государств планы.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президенты Узбекистана и Беларуси открыли завод по выпуску сельхозтехники

"Пусть представители СМИ их спросят: как, когда, на каких условиях и за счет чего будут созданы предприятия в Беларуси, когда откроются производства в Узбекистане. Это уже обещание общественности, и люди будут за этим следить и контролировать. Так будет правильно", — резюмировал Шавкат Мирзиёев.

В ходе визита белорусского лидера было подписано 19 документов в различных отраслях экономики, производства и гуманитарной сферы.

Кроме того, в рамках визита проходит узбекско-белорусский бизнес-форум, в котором приняли участие около 400 представителей крупнейших предприятий и компаний двух стран.