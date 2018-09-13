Лукашенко: Узбекистан платит деньги — мы должны сделать его еще богаче

По его словам, технологии и экспортный потенциал Беларуси, а также возможности узбекского рынка позволяют рассчитывать на серьезные успехи за сравнительно короткое время.
"Мы, белорусы, должны найти себе тут работу, это же нам нужно. Мы не занимаемся благотворительностью, мы вкладываемся в реальные проекты. Узбекистан богатая страна, и она будет скоро еще богаче, и она платит деньги. Мы должны сделать ее еще более богатой , чтобы она смогла платить нам еще больше", — отметил белорусский лидер под одобрительный смех и овации зала.
Александр Лукашенко добавил, что узбекские коллеги всегда могут рассчитывать на технологическую, кадровую и иную помощь от Беларуси, а своим подчиненным дал поручение учитывать все пожелания узбекских партнеров.
Подробный комментарий белорусского лидера слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.
В ходе переговоров в узком и расширенном составе узбекская и белорусская делегации подписали 19 документов. Кроме того, накануне состоялся межрегиональный узбекско-белорусский бизнес-форум, в работе которого приняли участие около 400 представителей крупнейших предприятий двух стран, а также министры профильных ведомств.