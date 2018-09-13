01:31 14 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Лукашенко: Узбекистан платит деньги — мы должны сделать его еще богаче

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (18)
16010

Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги переговоров в Ташкенте, подчеркнул, что при реализации хотя бы одного проекта от каждого региона и от каждой отрасли товарооборот между странами может вырасти многократно.

Выступая с итоговым заявлением, белорусский лидер дал поручение представителем своей делегации до конца года найти работу в Узбекистане и вернуться с конкретными результатами.

Доллары США
© pixabay
Беларусь и Узбекистан намерены достичь товарооборота в миллиард долларов
"Если каждый из нынешней делегации привезет в Минск по одному конкретному проекту, то мы в миллиард долларов точно не уложимся, там все два будут, особенно с той промышленной да и политической революцией, которую устроил мой коллега Шавкат Мирзиёев", — заметил Лукашенко.

По его словам, технологии и экспортный потенциал Беларуси, а также возможности узбекского рынка позволяют рассчитывать на серьезные успехи за сравнительно короткое время.

"Мы, белорусы, должны найти себе тут работу, это же нам нужно. Мы не занимаемся благотворительностью, мы вкладываемся в реальные проекты. Узбекистан богатая страна, и она будет скоро еще богаче, и она платит деньги. Мы должны сделать ее еще более богатой , чтобы она смогла платить нам еще больше", — отметил белорусский лидер под одобрительный смех и овации зала.

Александр Лукашенко добавил, что узбекские коллеги всегда могут рассчитывать на технологическую, кадровую и иную помощь от Беларуси, а своим подчиненным дал поручение учитывать все пожелания узбекских партнеров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на переговорах с Александром Лукашенко
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Мирзиёев — Лукашенко: мы будем платить, но сначала надо создать предприятия
"Если узбекам нужен зерноуборочный комбайн, сделайте им именно тот, который требуется, если им нужен оборотный плуг, именно для Узбекистана, не для России, Украины или Беларуси, а для Узбекистана, то сделайте им такой плуг. Ведь создали вместе культиватор – приехали специалисты на завод, и вместе сделали. Так что не стесняйтесь — закрытых тем нет", — заключил президент Беларуси.

Подробный комментарий белорусского лидера слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

В ходе переговоров в узком и расширенном составе узбекская и белорусская делегации подписали 19 документов. Кроме того, накануне состоялся межрегиональный узбекско-белорусский бизнес-форум, в работе которого приняли участие около 400 представителей крупнейших предприятий двух стран, а также министры профильных ведомств.

Тема:
Визит президента Беларуси в Узбекистан (18)
Теги:
Беларусь, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, Александр Лукашенко



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Второй президент Республики Армения Роберт Кочарян
    Йога и чтение

    Бывший президент Армении Роберт Кочарян рассказал о днях, проведенных за решеткой, и пообещал до конца года опубликовать книгу.

  • Евро
    Дорогая передача

    Обсуждение повышения зарплат педагогам в программе латвийского радио вывело из себя слушателя, дозвонившегося в эфир.

  • Акция За мир и справедливость в Вильнюсе
    За мир и справедливость!

    Участники митинга у здания Сейма Литвы и президентского дворца потребовали отставки главы республики Дали Грибаускайте.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Новинки iPhone Xs и iPhone Xs Max получили диагональ экрана в 5,8 дюйма и 6,5 дюйма соответственно с разрешением 2,7 миллиона пикселей. Модель iPhone Xs будет стоить от 999 долларов, а iPhone Xs Max — не менее 1099 долларов.
Свежие "яблоки": в Калифорнии презентовали три новых модели iPhone
Диктатура в хорошем смысле: как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
"Диктатура в хорошем смысле": как Лукашенко и Мирзиёев шутили о серьезном
Узбекско-белорусское сотрудничество
От картофеля до БелАЗа: узбекско-белорусское сотрудничество

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054