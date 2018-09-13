Лукашенко: Узбекистан платит деньги — мы должны сделать его еще богаче

Президент Беларуси Александр Лукашенко, подводя итоги переговоров в Ташкенте, подчеркнул, что при реализации хотя бы одного проекта от каждого региона и от каждой отрасли товарооборот между странами может вырасти многократно.

Выступая с итоговым заявлением, белорусский лидер дал поручение представителем своей делегации до конца года найти работу в Узбекистане и вернуться с конкретными результатами.

"Если каждый из нынешней делегации привезет в Минск по одному конкретному проекту, то мы в миллиард долларов точно не уложимся, там все два будут, особенно с той промышленной да и политической революцией, которую устроил мой коллега Шавкат Мирзиёев", — заметил Лукашенко.

По его словам, технологии и экспортный потенциал Беларуси, а также возможности узбекского рынка позволяют рассчитывать на серьезные успехи за сравнительно короткое время.

"Мы, белорусы, должны найти себе тут работу, это же нам нужно. Мы не занимаемся благотворительностью, мы вкладываемся в реальные проекты. Узбекистан богатая страна, и она будет скоро еще богаче, и она платит деньги. Мы должны сделать ее еще более богатой , чтобы она смогла платить нам еще больше", — отметил белорусский лидер под одобрительный смех и овации зала.

Александр Лукашенко добавил, что узбекские коллеги всегда могут рассчитывать на технологическую, кадровую и иную помощь от Беларуси, а своим подчиненным дал поручение учитывать все пожелания узбекских партнеров.

"Если узбекам нужен зерноуборочный комбайн, сделайте им именно тот, который требуется, если им нужен оборотный плуг, именно для Узбекистана, не для России, Украины или Беларуси, а для Узбекистана, то сделайте им такой плуг. Ведь создали вместе культиватор – приехали специалисты на завод, и вместе сделали. Так что не стесняйтесь — закрытых тем нет", — заключил президент Беларуси.

Подробный комментарий белорусского лидера слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

В ходе переговоров в узком и расширенном составе узбекская и белорусская делегации подписали 19 документов. Кроме того, накануне состоялся межрегиональный узбекско-белорусский бизнес-форум, в работе которого приняли участие около 400 представителей крупнейших предприятий двух стран, а также министры профильных ведомств.