Захарова: Лондон безосновательно обвиняет Боширова и Петрова во лжи

Великобритания должна обосновать свои обвинения во лжи Боширова и Петрова, которых ославили на весь мир в связи с отравлением Скрипалей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сразу после публикации интервью главного редактора RT и Sputnik Маргариты Симоньян с двумя россиянами - Александром Петровым и Русланом Бошировым, которых Лондон считает отравителями Скрипалей, появились заявления и от представителей британского парламента, и от МИД Великобритании о том, что все сказанное в интервью ― это ложь и дезинформация.

"На каком основании они делают заявления о том, что это ложь? Выяснилось, что врала как раз британская сторона, что таких людей нет, что их имена вымышленные. И люди есть, как мы все увидели, и они рассказали о том, что с ними было. А вот на каком основании в течение часа британская сторона официально назвала их лгунами, вот это непонятно", ― отметила Захарова.

По убеждению МИД РФ, на все вопросы о лживости заявлений и поступков должны отвечать правоохранительные и следственные органы. Совершенно недопустимо обвинять людей во лжи сразу после того, как они сделали такие признания, попросив защиты у СМИ от того, что их имена опорочены в мировом масштабе, резюмировала представитель МИД РФ.