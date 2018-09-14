Зюзин о том, нужны ли в Ташкенте электробусы, и так ли они безвредны

Старший научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Павел Зюзин рассказал Sputnik Узбекистан, насколько целесообразно использовать в Узбекистане электробусы и какие выгоды и риски это несет.

Столичные власти рассматривают возможность введения в Ташкенте помимо современных автобусов MAN электробусных маршрутов. В том числе этот вопрос обсуждается и с представителями белорусских предприятий, которые в настоящее время находятся с визитом в республике.

По мнению эксперта, электробус – достаточно молодой вид транспорта, и его использование не везде может быть оправданным.

"Электробусы популярны в последние 3-4 года, в основном в странах с теплым климатом и слабовыраженной зимой. Их много в Европе и некоторых странах юго-восточной Азии. Для Ташкента, где все-таки сезонные изменения более выраженные, применение электробусов выглядит не совсем целесообразным. Дело в том, что в холодное время или в сильную жару эти машины вынуждены работать на двигателе внутреннего сгорания, а это, по сути, тот же эффект, как от автобуса", — пояснил урбанист.

© Sputnik / Евгений Биятов Ташкент и Минск обсуждают сотрудничество в сфере электротранспорта

Зюзин также оговорился, что считать электробус абсолютно экологически чистым видом транспорта нельзя. Помимо применения для отопления двигателей внутреннего сгорания, есть серьезная проблема замены и утилизации аккумуляторных батарей, срок службы которых в несколько раз меньше традиционных моторов, а токсичность элементов опаснее, чем выбросы от традиционного углеводородного топлива.

В реалиях Ташкента, который последовательно отказывался от электрических видов транспорта – сначала от троллейбусов, а затем от трамвайных сетей, эксперт видит более целесообразным обновление автобусного парка машинами стандарта Евро-5 или работающими на газомоторном топливе. В стране, которая не испытывает пока дефицита энергоресурсов, этот подход был бы наиболее рентабельным, уверен урбанист.

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