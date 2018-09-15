Кузнецов: создание Евразийской ассоциации политологов – стратегическая цель

Как отметил эксперт, сейчас у профессионального сообщества есть стратегическая цель - создание Евразийской ассоциации политологов.
"Мы сейчас видим большой интерес к этому", — добавил он.
После развала СССР страны самостоятельно отрабатывали свои академические механизмы, но сейчас появилась необходимость развития научного сотрудничества между государствами.
"Есть явный, выраженный интерес к общению в рамках русскоязычного пространства", — заключил Кузнецов.
Напомним, в Москве 10-12 сентября проходил III Съезд Российского общества политологов, в котором участвуют, в том числе, делегации из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.