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Исполнительный директор Российского общества политологов - Игорь Кузнецов
© Sputnik / Антон Курилкин.

Кузнецов: создание Евразийской ассоциации политологов – стратегическая цель

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Об академических связях политологов стран Центральной Азии и России Sputnik Узбекистан рассказал исполнительный директор Российского общества политологов, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Игорь Кузнецов.

"Есть надежда, что в недалеком будущем мы подойдем к каким-то более тесным форматам в образовании… Студенческие обмены, совместные научные конференции", — отметил Кузнецов.

Как отметил эксперт, сейчас у профессионального сообщества есть стратегическая цель - создание Евразийской ассоциации политологов.

"Мы сейчас видим большой интерес к этому", — добавил он.

После развала СССР страны самостоятельно отрабатывали свои академические механизмы, но сейчас появилась необходимость развития научного сотрудничества между государствами.

"Есть явный, выраженный интерес к общению в рамках русскоязычного пространства", — заключил Кузнецов.

Напомним, в Москве 10-12 сентября проходил III Съезд Российского общества политологов, в котором участвуют, в том числе, делегации из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Теги:
МГУ имени М.В. Ломоносова, Политология, Узбекистан, Россия, Центральная Азия



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