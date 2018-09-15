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Щедров о том, как читателю не стать объектом манипуляции СМИ

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О том, как читателю следует различать правдивые новости от фейков, рассказал руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" Олег Щедров.

В эфире Sputnik Молдова эксперт отметил, что в последнее время отличить правду от лжи, реальную новость от "фейка" становится все сложнее, так как обилие информации порой нивелирует ее ценность.

"Первое, на что нужно обращать внимание потребителю, - это источник. От кого исходит эта информация. В этой связи обратите внимания на новости про химатаки, про Скрипалей — они все ссылаются на неназванные источники. Для меня это повод такие новости не рассматривать", - объяснил Щедров.

Также, по мнению Олега Щедрова, если читатель хочет разобраться в какой-то ситуации, нужно игнорировать все показания очевидцев, поскольку нельзя до конца быть уверенным в их адекватности. Они не психи, просто новости - не их профессия, резюмировал он.

Полный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




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