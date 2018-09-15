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Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович
Sputnik / Александр Натрускин

Мендкович: цель США – политическая дезинтеграция в Каспийском регионе

Радио
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Вашингтон всеми силами старается не допустить создания политических альянсов в Каспийском регионе без участия США, объяснил эксперт Никита Мендкович.

В эфире Радио Sputnik глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович отметил, что власти Соединенных Штатов хотят в большей степени контролировать происходящее в Каспийском регионе.

"В случае, когда мы говорим о ситуации вокруг Каспийского моря, эти шаги оказались менее успешными, поскольку в итоге странам удалось договориться, были подписаны официальные документы о статусе и хозяйственном использовании Каспия. Более того, многие аналитики стали говорить о формировании нового каспийского блока из государств-участников", - подчеркнул эксперт.

Подробнее слушайте в аудиоподкасте.




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