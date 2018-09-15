Мигранян: миллиард для узбекско-белорусского товарооборота — реальная сумма

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян считает поставленную Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым планку в один миллиард долларов товарооборота не такой уж большой, а вполне реальной суммой.

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян считает поставленную Александром Лукашенко и Шавкатом Мирзиёевым планку в один миллиард долларов товарооборота не такой уж большой, а вполне реальной суммой.

Эксперт уверена, что потенциал обеих стран позволяет довести уровень взаимной торговли до обозначенного объема. В частности, это может произойти за счет экспорта продукции аграрного сектора обеих стран, а также за счет товаров нефтехимической и машиностроительной отраслей.

"Эффект от взаимодействия будет еще более сильным, если помимо исключительно торговых отношений будет развиваться производственная кооперация. Если говорить о сельском хозяйстве, то тут тоже возможны двусторонние поставки, так как по сельхозпродукции Узбекистан и Беларусь удачно дополняют друг друга", — пояснила экономист в беседе с Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Выступление Лукашенко в Ташкенте заставило зал улыбаться и аплодировать

В то же время эксперт упомянула несколько сдерживающих факторов, которые, в первую очередь, относятся к белорусской стороне. В частности, Мигранян заметила, что пока Беларусь не может в короткие сроки существенно нарастить объемы производства, учитывая существенные проблемы с инвестициями. Кроме того, есть определенные сложности с требованиями либерализации рынка и подобные вопросы.

"Однако в этой части как раз Узбекистан может стать очень удобным партнером, так как в этой республике схожая модель государственного администрирования экономики", — заключила эксперт.

В ходе официального визита президента Беларуси Александра Лукашенко 12-14 сентября прошла встреча на высшем уровне, переговоры в узком и расширенном составе, а также межрегиональный узбекско-белорусский форум. В ходе встречи первых лиц и правительственных делегаций было подписано 19 двусторонних документов , затрагивающих практически все сферы сотрудничества.

В рамках состоявшегося в Ташкенте бизнес-форума, в котором приняли участие около 400 представителей крупнейших компаний и предприятий Узбекистана и Беларуси, было подписано десять документов на общую сумму около 230 миллионов долларов.