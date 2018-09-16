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Андрей Казанцев
Sputnik / Александр Натрускин

Казанцев: Узбекистан сегодня понимает всю выгоду от трудовых мигрантов в РФ

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Узбекистан по-прежнему удерживает лидерство по объемам денежных переводов на родину. По мнению директора Аналитического центра МГИМО Андрея Казанцева, помимо краткосрочных экономических преимуществ трудовая миграция поможет и Узбекистану и России в долгосрочном взаимодействии.

Согласно отчету ЦБ России за второй квартал 2018 года, денежные переводы из РФ в Узбекистан превысили за апрель – июнь один миллиард долларов, из которых 759 миллионов отправили граждане республики. Это самый большой показатели среди стран Центральной Азии.

По мнению Андрея Казанцева, в этих результатах нет ничего удивительного, если учесть нынешнюю политику Ташкента  миграционном вопросе и перспективы сотрудничества двух стран.

"В России всегда было довольно много мигрантов из Узбекистана, нынешние власти этой страны в целом поддерживают этот процесс. Во-первых, это дополнительные валютные поступления в республику, а во-вторых, неочевидные, на первый взгляд, выгоды для дальнейшего развития. Заработавший в России мигрант может в будущем вложить эти деньги в свое какое-то дело на родине и, возможно, потом торговать с то же Россией. От этого выиграют все", — пояснил эксперт.

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Казанцев добавил, что для более эффективного взаимодействия в этой сере необходим всесторонний подход к подготовке приезжающих в Россию работников из Узбекистана. Помимо языковых и гуманитарных знаний они, по мнению эксперта, должны тут совершенствовать и свои профессиональные навыки.

Полный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

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Теги:
трудовые мигранты, Мигранты, ЦБ РФ, денежные переводы, россия, Узбекистан



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