Арешев: постсоветские страны находятся под биоугрозой США

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

© AFP 2018 / JOCHEN LUEBKE ШОС поддержала создание конвенции по борьбе с биологическим терроризмом

"Есть основания полагать, что единственным хозяином лаборатории в Грузии остается американское военное ведомство, и другие структуры, специализирующиеся на разработке новых видов оружия, основанного на биологических, генетических и химических принципах", - считает эксперт.

По его словам, помимо ущерба для экономики и сельского хозяйства Кавказского региона и юга России в целом, деятельность этих биологических лабораторий "представляет угрозу для значительных густонаселенных регионов".

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