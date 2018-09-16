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Эксперт Института востоковедения РАН Андрей Арешев
© Sputnik / Александр Натрускин

Арешев: постсоветские страны находятся под биоугрозой США

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Научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев заявил, что назрела необходимость более эффективного механизма предотвращения распространения различных биоугроз.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

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© AFP 2018 / JOCHEN LUEBKE
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"Есть основания полагать, что единственным хозяином лаборатории в Грузии остается американское военное ведомство, и другие структуры, специализирующиеся на разработке новых видов оружия, основанного на биологических, генетических и химических принципах", - считает эксперт.

По его словам, помимо ущерба для экономики и сельского хозяйства Кавказского региона и юга России в целом, деятельность этих биологических лабораторий "представляет угрозу для значительных густонаселенных регионов". 

Подробности слушайте в подкасте Sputnik Молдова.

Теги:
Мария Захарова, Россия, лаборатория, Грузия, Биологическое и химическое оружие, США



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