19:57 16 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Константин Крохмаль
© Foto : Из личного архива Константина Крохмаля

Крохмаль: муляжи детей на дорогах – действенная мера, но есть риски

Радио
Получить короткую ссылку
55 0 0

В регионах Узбекистана для снижения количества ДТП с участием детей на переходах расставляют муляжи школьников. Руководитель Общественной системы "Обеспечение безопасности дорожного движения" Константин Крохмаль рассказал о плюсах и минусах такого вида профилактики аварийности.

Картонные ученики на переходах в региональных центрах Узбекистана призваны привлечь внимание водителей в первые школьные месяцы и тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий. По мнению эксперта, это общемировая практика, которая дает свои плоды.

"С сентября и где-то до конца первой декады октября самое опасное время для школьников. Если посмотреть статистику ДТП за этим месяцы, то она очень пугающая. Если бы не было таких вот профилактическим мер, думаю, показатели были бы раз в десять больше. Фигура человека, тем более ребенка, это действенный способ привлечь внимание водителя, он на подсознательном уровне реагирует и становится внимательнее на дороге", — заявил Sputnik Узбекистан Крохмаль.

Ученицы узбекской школы
Пресс служба Минобразования Узбекистана
Безопасность на дороге — детям: в школах научат ПДД
При этом он предостерег от злоупотреблений такими мерами, объяснив это тем, что при долгом использовании таких муляжей на конкретных переходах водители начинают к ним привыкать и в реальной ситуации увидев стоящего у обочины дороги школьника могут просто не среагировать на это. В этой связи он рекомендует использовать такие предупредительные знаки только в целях профилактики и время от времени.

Полный комментарий эксперта слушайте в нашем радиоподкасте.

Теги:
Профилактика, безопасность, дети, ДТП, Дорожное движение



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Удар ножом в сердце, фото из архива
    Нож вместо денег

    В Турции судят директора стройки, убившего своего сотрудника-азербайджанца, который пришел за зарплатой.

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Дилижанский национальный парк
    Берегите лес!

    За незаконную вырубку деревьев в Армении будут наказывать строже – правительство страны одобрило соответствующую инициативу.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Торжественный прием в честь 27-летия независимости Республики Узбекистан
Гостеприимно и вкусно: посольство Узбекистана устроило торжественный прием
Поросячий триатлон устроила китайский фермер Юй Сяобо
Китайский фермер готовит своих поросят к Олимпиаде-2022
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054