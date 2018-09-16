Крохмаль: муляжи детей на дорогах – действенная мера, но есть риски

Картонные ученики на переходах в региональных центрах Узбекистана призваны привлечь внимание водителей в первые школьные месяцы и тем самым снизить количество дорожно-транспортных происшествий. По мнению эксперта, это общемировая практика, которая дает свои плоды.

"С сентября и где-то до конца первой декады октября самое опасное время для школьников. Если посмотреть статистику ДТП за этим месяцы, то она очень пугающая. Если бы не было таких вот профилактическим мер, думаю, показатели были бы раз в десять больше. Фигура человека, тем более ребенка, это действенный способ привлечь внимание водителя, он на подсознательном уровне реагирует и становится внимательнее на дороге", — заявил Sputnik Узбекистан Крохмаль.

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При этом он предостерег от злоупотреблений такими мерами, объяснив это тем, что при долгом использовании таких муляжей на конкретных переходах водители начинают к ним привыкать и в реальной ситуации увидев стоящего у обочины дороги школьника могут просто не среагировать на это. В этой связи он рекомендует использовать такие предупредительные знаки только в целях профилактики и время от времени.

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