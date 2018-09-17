Мендкович: попытки США контролировать Каспийский регион проваливаются

По словам посла по особым поручениям министра иностранных дел России Игоря Братчикова, США на протяжении долгих лет пытаются повлиять на переговоры о статусе Каспийского региона.

Геополитическую ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба, экономист Никита Мендкович.

"Подобные попытки очень вероятны, учитывая регулярные вмешательства Вашингтона в политическую жизнь региона. Один из примеров – это усилия по срыву недавно запланированных переговоров с участием официального Кабула в Москве. Что касается целей подобного вмешательства – это недопущение создания региональных альянсов без участия США, в какой-то степени политической дезинтеграции в регионе. Цель – позволить Вашингтону в большей степени контролировать происходящее. В случае Каспийского моря эти усилия оказались наименее успешными", - сказал эксперт.

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