15:05 17 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Никита Мендкович
Sputnik

Мендкович: попытки США контролировать Каспийский регион проваливаются

Радио
Получить короткую ссылку
28 0 0

Стремление Штатов повлиять на переговоры о статусе региона в эфире Sputnik прокомментировал экономист, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По словам посла по особым поручениям министра иностранных дел России Игоря Братчикова, США на протяжении долгих лет пытаются повлиять на переговоры о статусе Каспийского региона.

Геополитическую ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал глава Евразийского аналитического клуба, экономист Никита Мендкович.

"Подобные попытки очень вероятны, учитывая регулярные вмешательства Вашингтона в политическую жизнь региона. Один из примеров – это усилия по срыву недавно запланированных переговоров с участием официального Кабула в Москве. Что касается целей подобного вмешательства – это недопущение создания региональных альянсов без участия США, в какой-то степени политической дезинтеграции в регионе. Цель – позволить Вашингтону в большей степени контролировать происходящее. В случае Каспийского моря эти усилия оказались наименее успешными", - сказал эксперт.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
переговоры, Каспийское море, США



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Повседневная жизнь в Северной Корее
Странная и тайная жизнь: как проходят дни простых граждан Северной Кореи
Деньги за мусор: как работает новый пункт приема отходов в Астане
Деньги за бутылки и картон: в Астане появился эко-пункт приема отходов
Телефонные номера в Узбекистане
Узбекистан на проводе: как изменятся телефонные номера

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054