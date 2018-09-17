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Дмитрий Егорченков
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Егорченков: у урегулирования ситуации в Сирии есть три варианта развития

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На данный момент наступлению мира на этой территории мешает нерешенность проблемы Идлиба, это последняя провинция, неподконтрольная Дамаску.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков на пресс-конференции в МИА Россия сегодня рассказал о вариантах развития ситуации в Сирии.

"У этой проблемы есть три варианта решения. Первый, самый жесткий, – "иранский": пройти катком по Идлибу, уничтожить все, что движется не в ту сторону и установить контроль над провинцией. Эта ситуация невероятна для современной Сирии. При всем уважении к сирийским правительственным войскам - на собственной территории так не воюют. После освобождения Идлиба эта территория перейдет к Дамаску, надо будет выстраивать отношения, самоубийц в политическом смысле в Дамаске нет. Второй вариант в материале Аль-Джазира называют турецким. Он предполагает разоружение всех боевиков, официально их предполагается назвать оппозиционными силами. Все прекрасно понимают, что это означает вторую волну войны", - рассказал эксперт.

Третий вариант, по словам Егорченкова, условно можно обозначить как вариант Дамаск-Москва. Речь идет о медленном вхождении на территорию Идлиба – с одной стороны зачистка, с другой – выстраивание внутренних горизонтальных связей. Скорее всего именно его и будут осуществлять, считает исследователь.

Теги:
Исследование и разработка, мир, Сирия



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