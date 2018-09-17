Слуцкий: интервью по делу Скрипалей на Западе будет объявлено фейком

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, что он думает о позиции Запада по делу Скрипалей и что на самом деле Запад пытается показать миру.

Дело Скрипалей — один из инструментов ведущейся против России кампании, отметил эксперт.

"Что касается самой кампании, которую никак наши "стратегические друзья", как я их называю, на Западе не хотят бросать и уже исполнителей нашли, и найдут что-то еще, предварительно это сфабриковав, разумеется. Наши оппоненты вцепились в дело Скрипалей как в инструмент конкретной, как им кажется, деформации, маргинализации образа России в мире. И они с этой линии сползать не хотят", — сказал Слуцкий.

Он также отметил, что на Западе интервью объявлено фейком, как бы убедительно ни представила свою позицию российская сторона.