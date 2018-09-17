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Узбекский актер Сейдулла Молдаханов
© Фото с личной страницы Сейдуллы Молдаханова на Facebook

Молдаханов: Узбекистану нужно снимать много фильмов

Радио
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Для развития кинематографа необходимо снимать много кинолент, рассказал Sputnik Узбекистан исполнитель роли генерала в фильме, заслуженный артист Узбекистана Сейдулла Молдаханов.

"Это молодой, я считаю, талантливый режиссер", — поделился актер впечатлениями от работы с Рустамом Мелиевым, презентовавшим свой детектив-триллер "Цель".

Роль генерала в фильме Мелиева, отметил Молдаханов, психологически сложная и он надеется, что удалось сыграть хорошо.

"Снимать надо много, чтобы было хорошее кино. Очень рад, что эти молодые ребята пошли дальше, стараются делать кино смотрибельное… Эти ребята хотят пойти очень далеко", — заметил Мелиев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Сейчас актер снимается в сериале "Тобол", закончил сниматься в роли гастарбайтера  в одном из проектов в России, и готовится к роли китайца в сериале на российском телеканале НТВ.




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