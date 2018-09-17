Молдаханов: Узбекистану нужно снимать много фильмов

Роль генерала в фильме Мелиева, отметил Молдаханов, психологически сложная и он надеется, что удалось сыграть хорошо.
"Снимать надо много, чтобы было хорошее кино. Очень рад, что эти молодые ребята пошли дальше, стараются делать кино смотрибельное… Эти ребята хотят пойти очень далеко", — заметил Мелиев в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Сейчас актер снимается в сериале "Тобол", закончил сниматься в роли гастарбайтера в одном из проектов в России, и готовится к роли китайца в сериале на российском телеканале НТВ.