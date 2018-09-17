22:53 17 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB112.59
  • EUR9081.59
  • USD7862.17
Поиск
Виктор Баранец

Баранец о крушении Boeing над Донбассом: Минобороны РФ выбивает зубы лжецам

© Foto : Photo: courtesy of Viktor Baranets
Радио
Получить короткую ссылку
59 0 0

Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Минобороны России, а также содержание документов, доказывающих, что малайзийский Боинг над небом Донбасса сбили ракетой, которая была поставлена на Украину в 1986 году.

"Те факты и документы, которые представило Министерство обороны, выбивают зубы тем брехунам и лжецам, которые хотели создать версию, обвиняющую Россию. Сегодня военное ведомство России представило миру не слова, а документы, которые неизбежно должны будут взяты в оборот любыми комиссиями, которые занимаются расследованием этой трагедии", — отметил военный эксперт.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Повседневная жизнь в Северной Корее
Странная и тайная жизнь: как проходят дни простых граждан Северной Кореи
Минобороны РФ доказало, почему видео с "Буком" на Украине — фальшивка
Эволюция iPhone
Совершенство техники: как менялся iPhone

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054