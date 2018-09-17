Баранец о крушении Boeing над Донбассом: Минобороны РФ выбивает зубы лжецам

Военный эксперт Виктор Баранец в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление Минобороны России, а также содержание документов, доказывающих, что малайзийский Боинг над небом Донбасса сбили ракетой, которая была поставлена на Украину в 1986 году.

"Те факты и документы, которые представило Министерство обороны, выбивают зубы тем брехунам и лжецам, которые хотели создать версию, обвиняющую Россию. Сегодня военное ведомство России представило миру не слова, а документы, которые неизбежно должны будут взяты в оборот любыми комиссиями, которые занимаются расследованием этой трагедии", — отметил военный эксперт.

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.