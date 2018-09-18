Мухамедиулы: мы заинтересованы в разработке турпродуктов с Узбекистаном

Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы рассказал о планах по разработке единого туристического маршрута по Узбекистану и Казахстану, отметив, что республики дополняют ресурсы друг друга.

По его словам, упрощение визового режима, улучшение транспортных связей являются важными вопросами на пути развития странового туризма.

"Как следует из исследования TripAdvisor за 2017 год, 47% путешественников с большой вероятностью посетили бы Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в рамках одной поездки. Мы заинтересованы в разработке турпродуктов с Узбекистаном, наши регионы удачно дополняют друг друга в плане ресурсов", — сказал глава Минкультуры Казахстана.

Что могут предложить туристам страны Центральной Азии при создании общей визы, слушайте в аудиозаписи.