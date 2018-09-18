Мухамедиулы: мы заинтересованы в разработке турпродуктов с Узбекистаном

По его словам, упрощение визового режима, улучшение транспортных связей являются важными вопросами на пути развития странового туризма.
"Как следует из исследования TripAdvisor за 2017 год, 47% путешественников с большой вероятностью посетили бы Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в рамках одной поездки. Мы заинтересованы в разработке турпродуктов с Узбекистаном, наши регионы удачно дополняют друг друга в плане ресурсов", — сказал глава Минкультуры Казахстана.
Что могут предложить туристам страны Центральной Азии при создании общей визы, слушайте в аудиозаписи.