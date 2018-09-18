Холмурадов: Исламский банк развития реализовал в Узбекистане 25 проектов

Председатель Госкомитета по инвестициям Узбекистана Сухроб Холмурадов высоко оценил уровень сотрудничества между правительством республики и ИБР. В ближайшие три года взаимодействие планируется только расширять.

Президент группы Исламского банка развития Бандар Хаджар находится в Узбекистане с официальным визитом с 17 по 20 сентября. В ходе поездки он принял участие в конференции "День группы ИБР", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Глава Госкомкоминвестиций Сухроб Холмурадов поблагодарил представителей Исламского банка развития за многолетнее сотрудничество, в том числе в сфере поддержки духовного образования.

"В частности, хочу поблагодарить руководство ИБР за выделение гранта для развития Центра исламской культуры имени Аль-Бухари в Самарканде. Сегодня мы намерены подписать соответствующее соглашение. На сегодняшний день Исламским банком уже реализованы в Узбекистане 25 проектов в сфере образования, здравоохранения, ирригации, мелиорации, а также по поддержке малого бизнеса", — отметил глава Госкомкоминвестиций.

Он добавил, что республика и впредь заинтересована в сотрудничестве по ключевым направлениям.

В рамках конференции стороны подписали документ о выделении ИБР Узбекистану 1,3 миллиарда долларов на проекты в различных сферах.