Холмурадов: Исламский банк развития реализовал в Узбекистане 25 проектов

Президент группы Исламского банка развития Бандар Хаджар находится в Узбекистане с официальным визитом с 17 по 20 сентября. В ходе поездки он принял участие в конференции "День группы ИБР", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"В частности, хочу поблагодарить руководство ИБР за выделение гранта для развития Центра исламской культуры имени Аль-Бухари в Самарканде. Сегодня мы намерены подписать соответствующее соглашение. На сегодняшний день Исламским банком уже реализованы в Узбекистане 25 проектов в сфере образования, здравоохранения, ирригации, мелиорации, а также по поддержке малого бизнеса", — отметил глава Госкомкоминвестиций.
Он добавил, что республика и впредь заинтересована в сотрудничестве по ключевым направлениям.
В рамках конференции стороны подписали документ о выделении ИБР Узбекистану 1,3 миллиарда долларов на проекты в различных сферах.