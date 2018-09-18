Григорян: при сбое в платежной системе можно добиться компенсации убытков

Пользователи пластиковых карт в Узбекистане продолжают испытывать трудности при обслуживании карт из-за сбоя системы, который произошел еще 15 сентября. О том, как вести себя в ситуации, когда люди не могут иметь доступа к своим средствам, рассказал эксперт в банковской сфере Сергей Григорян.

В интервью Sputnik Узбекистан генеральный директор компании "Евабета" Сергей Григорян пояснил, на что может рассчитывать пользователь в случае, если он понес убытки из-за финансовой организации.

"Если пользователь сможет доказать, что он понес убытки или произошло что-то, что повлияло на его жизнедеятельность в результате сбоя системы, то он будет иметь право получить от банка компенсацию тех убытков, которые он понес, а также компенсацию морального вреда. Также ему возместят любые иные подтвержденные проблемы и потери, которые он понес в результате нефункционирования карты. Конечно, это не очень приятный и порой не перспективный процесс, однако такая возможность есть", - отметил Сергей Григорян в эфире Sputnik Узбекистан.

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