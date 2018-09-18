20:43 18 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Сергей Григорян
Максим Блинов

Григорян: при сбое в платежной системе можно добиться компенсации убытков

Радио
Получить короткую ссылку
77 0 0

Пользователи пластиковых карт в Узбекистане продолжают испытывать трудности при обслуживании карт из-за сбоя системы, который произошел еще 15 сентября. О том, как вести себя в ситуации, когда люди не могут иметь доступа к своим средствам, рассказал эксперт в банковской сфере Сергей Григорян.

В интервью Sputnik Узбекистан генеральный директор компании "Евабета" Сергей Григорян пояснил, на что может рассчитывать пользователь в случае, если он понес убытки из-за финансовой организации.

Uzcard
© Халқ сўзи
Пользователи UzCard продолжат испытывать трудности при обслуживании карт

"Если пользователь сможет доказать, что он понес убытки или произошло что-то, что повлияло на его жизнедеятельность в результате сбоя системы, то он будет иметь право получить от банка компенсацию тех убытков, которые он понес, а также компенсацию морального вреда. Также ему возместят любые иные подтвержденные проблемы и потери, которые он понес в результате нефункционирования карты. Конечно, это не очень приятный и порой не перспективный процесс, однако такая возможность есть", - отметил Сергей Григорян в эфире Sputnik Узбекистан.

Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
Симфония света и звука: ошеломляющий Open Air прошел в Ташкенте
Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
Третья за год: как лидеры КНДР и Южной Кореи прокатились на лимузине
Эволюция iPhone
Совершенство техники: как менялся iPhone

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054