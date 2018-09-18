Мигранян: ненасыщенный и емкий узбекский рынок интересен Беларуси

Руководитель отдела экономики Института стран СНГ Аза Мигранян неоднозначно оценивает перспективы выхода Беларуси на рынок стран ЦА и сопредельных государств, но в целом видит неплохие возможности у Минска в торговле с Узбекистаном.

В ходе визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент стороны подписали 19 соглашений, а также еще десяток документов в рамках узбекско-белорусского бизнес-форума. Тогда же лидеры двух стран заявили о готовности выйти на товарооборот в один миллиард долларов. Шавкат Мирзиёев со своей стороны заметил, что перед Минском открывается стомиллионный рынок Центральной Азии и Афганистана.

По мнению Мигранян, перспективы Беларуси в ЦА и Афганистане в теории неплохие, но есть несколько факторов.

"Все-таки Минск более тесно в экономике взаимодействует с Казахстаном и Кыргызстаном, поэтому логичнее развивать транзитные соглашения именно с этими государствами. С другой стороны – узбекский рынок гораздо более емкий, да и не такой насыщенный, что, безусловно, выгодно Беларуси", — подчеркнула эксперт.

Говоря о возможном выходе через Узбекистан на рынок, к примеру, Афганистана, Мигранян заметила, что все будет зависеть от конкретных товаров и от того сальдо, которое в итоге получится от торговли с той или иной страной.

Подробный комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.