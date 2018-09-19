Тен об автобусных маршрутах из Узбекистана в РФ: пассажиру важен выбор

Узбекистан запустил первый международный автобусный маршрут – из Нижнего Новгорода в Ташкент. На очереди еще два. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен уверен, что большой выбор типов транспорта – это всегда плюс.

В частности, депутат отметил, что альтернативные варианты перемещения жителей одной страны в другую крайне важны для разных слоев населения.

"Это особенно актуально для жителей Дальнего Востока, Сибири или севера России. Но и для приезжающих в РФ на работу мигрантов из сопредельных государств тоже важна альтернатива. Если есть возможность – покупаешь билет на самолет, если нужен более дешевый вариант – выбираешь поезд или автобус. Главное, чтобы такой выбор вообще был", — отметил Тен в беседе со Sputnik Узбекистан.

Говоря о рентабельности подобного вида перевозок, российский парламентарий заметил, что бизнес в любом случае просчитывает все риски и выгоды.

"Да, между странами существуют определенные договоренности, поддерживается сотрудничество, облегчается жизнь для мигрантов. Но бизнес тоже не стоит в стороне и, участвуя в этом, оценивает экономическую целесообразность. Если это не будет пользоваться спросом, то такие маршруты просто закроют из-за их нерентабельности", — заключил Тен.

С середины сентября Узбекистан ввел новый автобусный маршрут между Нижним Новгородом и Ташкентом протяженностью около 3 тысяч километров. Поездка займет 61 час и обойдется пассажиру в 500 тысяч сумов, или в 6 тысяч рублей. Кроме того, планируется запустить автобусное сообщение из узбекской столицы в Омск , Уфу и Казань.

Узбекистан всерьез занялся решением проблемы транспортных перевозок с РФ после трагедии в Казахстане, где в январе этого года сгорел автобус с узбекскими мигрантами. В огне погибли 52 человека. Суд по этому делу в настоящее время продолжается.