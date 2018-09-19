Пантелеев: авиамаршрут Ташкент - Владивосток сегодня востребован

Регулярные авиаперелеты из Узбекистана на российский Дальний Восток востребованы у трудовых мигрантов, рассказал Sputnik Узбекистан исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"В период масштабного строительства на острове Русский и в других районах Владивостока работали десятки тысяч трудовых мигрантов, это создавало предпосылки для такого авиамаршрута", — подчеркнул эксперт в интервью Sputnik Узбекистан

О целевой аудитории перелетов говорит и частота рейсов — для бизнеса один полет в неделю недостаточен, а для чувствительных к цене клиентов такое расписание подходит.

"Если спрос на перевозки будет достаточно большой, то можно предположить, что российские компании будут пытаться составлять конкуренцию узбекскому перевозчику", — рассказал Пантелеев.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, при высоком спросе возможно и увеличение числа рейсов в неделю, выполняемых национальной авиакомпанией Узбекистана.

Ранее "Узбекистон хаво йуллари" открыла несколько новых маршрутов в российские города, например, в Сочи. Кроме того, увеличена частотность авиарейсов между столицами двух стран.