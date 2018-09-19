18:34 19 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Исполнительный директор агентства Авиапорт Олег Пантелеев
© Sputnik / Vladimir Trefilov

Пантелеев: авиамаршрут Ташкент - Владивосток сегодня востребован

Радио
Получить короткую ссылку
5410

Регулярные авиаперелеты из Узбекистана на российский Дальний Восток востребованы у трудовых мигрантов, рассказал Sputnik Узбекистан исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

"В период масштабного строительства на острове Русский и в других районах Владивостока работали десятки тысяч трудовых мигрантов, это создавало предпосылки для такого авиамаршрута", — подчеркнул эксперт в интервью Sputnik Узбекистан.

О целевой аудитории перелетов говорит и частота рейсов — для бизнеса один полет в неделю недостаточен, а для чувствительных к цене клиентов такое расписание подходит.

"Если спрос на перевозки будет достаточно большой, то можно предположить, что российские компании будут пытаться составлять конкуренцию узбекскому перевозчику", — рассказал Пантелеев.

Кроме того, как подчеркнул эксперт, при высоком спросе возможно и увеличение числа рейсов в неделю, выполняемых национальной авиакомпанией Узбекистана.

Ранее "Узбекистон хаво йуллари" открыла несколько новых маршрутов в российские города, например, в Сочи. Кроме того, увеличена частотность авиарейсов между столицами двух стран.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Симфонический концерт — Open Air Ночь серенад, классики и рока
Симфония света и звука: ошеломляющий Open Air прошел в Ташкенте
Строитель подтягивается и крутит обручи на тракторе
Строительный трюкач: как водитель трактора превратил его в тренажер
Эволюция iPhone
Совершенство техники: как менялся iPhone

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054