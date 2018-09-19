Пантелеев: авиамаршрут Ташкент - Владивосток сегодня востребован

О целевой аудитории перелетов говорит и частота рейсов — для бизнеса один полет в неделю недостаточен, а для чувствительных к цене клиентов такое расписание подходит.
"Если спрос на перевозки будет достаточно большой, то можно предположить, что российские компании будут пытаться составлять конкуренцию узбекскому перевозчику", — рассказал Пантелеев.
Кроме того, как подчеркнул эксперт, при высоком спросе возможно и увеличение числа рейсов в неделю, выполняемых национальной авиакомпанией Узбекистана.
Ранее "Узбекистон хаво йуллари" открыла несколько новых маршрутов в российские города, например, в Сочи. Кроме того, увеличена частотность авиарейсов между столицами двух стран.