Гривач: чем обернулись бы для Трампа санкции против "Северного потока ― 2"

Эксперт подчеркнул, что власти Германии не расходуют средства на "Северный поток ― 2", этот проект строится целиком и полностью на коммерческих условиях ― на деньги акционеров, европейских стратегических партнеров.

© Sputnik / Алексей Куденко Альтернативный маршрут. Почему русский газ в Европе невозможно остановить

"Это сигнал, после которого Трампа опять будут обвинять в каких-то пророссийских настроениях, но очевидно, в США есть понимание того, что введение санкций против участвующих в проекте европейских компаний, а их достаточно много, может вызвать серьезнейший кризис, точнее, усугубление того кризиса, который есть на политическом уровне между ЕС и США", ― говорит Гривач в эфире радио Sputnik.

По его словам, решение американских властей о введении санкций не остановило бы проект, скорее, возникли бы сложности в его финансировании, но при этом данное решение существенно ухудшило бы отношения и заставило европейцев активно защищаться от недружественных мер.