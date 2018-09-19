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Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
© Sputnik /

Гривач: чем обернулись бы для Трампа санкции против "Северного потока ― 2"

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Заместитель гендиректора российского Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач объяснил, почему Дональд Трамп не стал вводить санкции против "Северного потока ― 2".

Эксперт подчеркнул, что власти Германии не расходуют средства на "Северный поток ― 2", этот проект строится целиком и полностью на коммерческих условиях ― на деньги акционеров, европейских стратегических партнеров.

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© Sputnik / Алексей Куденко
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"Это сигнал, после которого Трампа опять будут обвинять в каких-то пророссийских настроениях, но очевидно, в США есть понимание того, что введение санкций против участвующих в проекте европейских компаний, а их достаточно много, может вызвать серьезнейший кризис, точнее, усугубление того кризиса, который есть на политическом уровне между ЕС и США", ― говорит Гривач в эфире радио Sputnik.

По его словам, решение американских властей о введении санкций не остановило бы проект, скорее, возникли бы сложности в его финансировании, но при этом данное решение существенно ухудшило бы отношения и заставило европейцев активно защищаться от недружественных мер.

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Теги:
Экономические санкции, Европа, США, Дональд Трамп



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