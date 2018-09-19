Норов рассказал, что Узбекистан ждет от сотрудничества с Германией

Директор Института стратегических и межрегиональных исследований Владимир Норов заявил, что Ташкент и Берлин продолжают наращивать сотрудничество в различных сферах, начиная с инвестиционных проектов и заканчивая совместной работой по решению афганского кризиса.

В ходе круглого стола "Узбекистан и Германия: сотрудничество в сфере обеспечения безопасности и устойчивого развития в Центральной Азии" директор ИСМИ рассказал о ключевых направлениях взаимодействия Ташкента с ФРГ.

По словам Норова. Узбекистан активизирует свою международную политику и особое внимание уделяет ЕС, в частности Германии.

"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении и развитии наших отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Во-первых, нам интересно сотрудничество в сфере обеспечения экологической, энергетической, экономической и военной безопасности Центральной Азии, в том числе при решение афганского вопроса. Во-вторых, мы заинтересованы в германских инвестициях в современные технологии и образование. В-третьих, обе стороны заинтересованы в совершенствовании демократических институтов, судебно-правовой системы и органов управления", — подчеркнул Норов.

Он добавил, что в настоящее время Евросоюз принял новую стратегию внешней политики в Центральной Азии, которая во много отвечает ожиданиям стран регион. В ЕС они видят еще одного сильного внешнего игрока, который будет способствовать сохранению баланса сил в регионе.

Подробный комментарий руководителя ИСМИ Владимира Норова слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.