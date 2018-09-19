Норов рассказал, что Узбекистан ждет от сотрудничества с Германией

По словам Норова. Узбекистан активизирует свою международную политику и особое внимание уделяет ЕС, в частности Германии.
"Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении и развитии наших отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Во-первых, нам интересно сотрудничество в сфере обеспечения экологической, энергетической, экономической и военной безопасности Центральной Азии, в том числе при решение афганского вопроса. Во-вторых, мы заинтересованы в германских инвестициях в современные технологии и образование. В-третьих, обе стороны заинтересованы в совершенствовании демократических институтов, судебно-правовой системы и органов управления", — подчеркнул Норов.
Он добавил, что в настоящее время Евросоюз принял новую стратегию внешней политики в Центральной Азии, которая во много отвечает ожиданиям стран регион. В ЕС они видят еще одного сильного внешнего игрока, который будет способствовать сохранению баланса сил в регионе.
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