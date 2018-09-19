Улицкая о Дине Рубиной: восхищаюсь ее мужеству и таланту

В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан Улицкая отметила, что всегда ценила в Дине Рубиной отзывчивость, мужество и талант.
"Я рада сегодня поздравить ее с днем рождения. Мы знакомы с ней много лет, и я восхищаюсь ее мужеству и таланту. Она очень доброжелательный человек, были случаи, когда она приходила на помощь", — признается писательница.
"Строго говоря, мы принадлежим к одной жанровой разновидности, вероятно. Как многие полагают, мы пишем обе для женщин. Если говорить о восточных женщинах, то те,, с кем в Москве общаюсь я, особо ничем от меня не отличаются. Дина знает их лучше, ведь она в Ташкенте прожила всю свою молодость", — резюмировала Улицкая.
Первый свой рассказ Рубина опубликовала в 16 лет, а наибольшую известность ей принес роман "На солнечной стороне улицы", написанный в 2006 году.