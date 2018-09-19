Улицкая о Дине Рубиной: восхищаюсь ее мужеству и таланту

Писательница Людмила Улицкая поздравила с юбилеем Дину Рубину, с которой она дружит уже много лет.

В беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан Улицкая отметила, что всегда ценила в Дине Рубиной отзывчивость, мужество и талант.

"Я рада сегодня поздравить ее с днем рождения. Мы знакомы с ней много лет, и я восхищаюсь ее мужеству и таланту. Она очень доброжелательный человек, были случаи, когда она приходила на помощь", — признается писательница.

Говоря о схожести литературных стилей и жанров, в которых работают оба автора, Улицкая заметила, что Рубина лучше знает восточные традиции и восточных женщин.

"Строго говоря, мы принадлежим к одной жанровой разновидности, вероятно. Как многие полагают, мы пишем обе для женщин. Если говорить о восточных женщинах, то те,, с кем в Москве общаюсь я, особо ничем от меня не отличаются. Дина знает их лучше, ведь она в Ташкенте прожила всю свою молодость", — резюмировала Улицкая.

© Sputnik / Сергей Ермохин Писательница Дина Рубина отмечает 65-летие

Дина Рубина сегодня отмечает свой 65-летний юбилей. Она родилась в Ташкенте в 1953 году и прожила в Узбекистана 31 год. В 1984 году переехала в Москву, а в 1990 году вместе с семьей уехала в Израиль, где продолжает писать на русском языке.

Первый свой рассказ Рубина опубликовала в 16 лет, а наибольшую известность ей принес роман "На солнечной стороне улицы", написанный в 2006 году.