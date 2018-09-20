Калилов о барьерах, тормозящих транспортно-транзитное сотрудничество в ЦА

"Необходимо сохранять имеющиеся и строить новые транспортные коридоры, которые привлекут в ЦА дополнительные грузовые потоки. Необходимо перенимать опыт создания центров логистики, а также сухих портов для развития транспортно-логистического потенциала региона", — подчеркнул Калилов.
При этом эксперт подчеркнул, что для эффективного использования магистралей необходимо совместно решить ряд проблем.
"Необходимо снять ряд нефизических барьеров на пунктах пропуска и на территории стран региона, сократить количество несанкционированных остановок и проверок водителей и грузов, гармонизировать максимально допустимые параметры транспортных средств. При этом в нашей работе непременно надо ориентироваться на безопасность и пассажиров, и грузов", — заключил представитель Кыргызстана.
Подробный комментарий слушайте в подкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.
Международная конференция высокого уровня "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" проходит в Ташкенте и Самарканде 20-21 сентября.