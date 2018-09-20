Калилов о барьерах, тормозящих транспортно-транзитное сотрудничество в ЦА

Председатель Межправительственного совета дорожников Жамшитбек Калилов рассказал о мерах, которые позволят повысить транзитный потенциал стран Центральной Азии, упростив их выход на мировые рынки.

По словам эксперта, выступавшего на международной конференции по транспорту в Ташкенте, несмотря на отсутствие прямых выходов к морским портам, страны ЦА из-за своего выгодного географического положения имеют огромный логистический потенциал, который необходимо использовать.

"Необходимо сохранять имеющиеся и строить новые транспортные коридоры, которые привлекут в ЦА дополнительные грузовые потоки. Необходимо перенимать опыт создания центров логистики, а также сухих портов для развития транспортно-логистического потенциала региона", — подчеркнул Калилов.

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В качестве положительного примера развития автодорожной сети он привел трассу Андижан - Ош - Кашгар, которая связывает Центральную Азию с Китаем. Еще один крупный транспортный коридор – Центральная Азия — Индийский океан, он проходит через Алматы, Бишкек, Нарын, Кашгар, Каракорумское шоссе, Исламабад, Карачи.

При этом эксперт подчеркнул, что для эффективного использования магистралей необходимо совместно решить ряд проблем.

"Необходимо снять ряд нефизических барьеров на пунктах пропуска и на территории стран региона, сократить количество несанкционированных остановок и проверок водителей и грузов, гармонизировать максимально допустимые параметры транспортных средств. При этом в нашей работе непременно надо ориентироваться на безопасность и пассажиров, и грузов", — заключил представитель Кыргызстана.

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Международная конференция высокого уровня "Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности" проходит в Ташкенте и Самарканде 20-21 сентября.