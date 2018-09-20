Белозеров о логистике в ШОС: мы должны прийти к цифровой железной дороге

Российские железные дороги заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из стран ШОС, рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на встрече руководителей железнодорожных администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"По инициативе руководства Узбекистана создана новая площадка для укрепления взаимодействия железных дорог", - отметил Белозеров инициативу Узбекистана по созданию подобного органа.

По словам главы РЖД, сегодня ШОС превращается в мощнейшую трансрегиональную структуру, и железные дороги стран-участниц готовы сотрудничать. Более того, как показывает практика недавних встреч руководства национальных железнодорожных компаний, количество направлений сотрудничества сегодня растет.

"Цель – перейти к созданию цифровой железной дороги", — резюмировал он.

Белозеров уверен, что важную роль играют и транзитные перевозки, и новые инфраструктурные проекты. Российские железные дороги заинтересованы в сотрудничестве с коллегами из стран Шанхайской организации сотрудничества, заверил глава РЖД.

Подробнее о перспективах сотрудничества стран ШОС в сфере железнодорожного транспорта слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.