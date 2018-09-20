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Ходжаев Жамшид
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Ходжаев: Ангрен-Пап станет важным звеном логистической цепочки Восток-Запад

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Узбекистан заинтересован в развитии центральноазиатских транспортных коридоров, рассказал министр внешней торговли Узбекистан Жамшид Ходжаев.

"Мы заинтересованы в формировании развитой сети транспортных коридоров регионального значения", — заявил министр.

Как подчеркнул чиновник, сейчас проводится активная работа на международном уровне по данному направлению.

"Железная дорогая Ангрен-Пап на территории Узбекистана в перспективе станет важным звеном в развитии нового транспортного коридора из Китая в страны Юго-Восточной Европы, Ближнего Востока, Персидского залива и Средиземного моря", — подчеркнул Ходжаев.

При этом сохраняется и ряд негативных явлений, препятствующих развитию транспорта – это и отсутствие общих взглядов на развитие инфраструктуры, и визовые сложности, а также разнообразные юридические и таможенные сложности.

Подробный комментарий министра слушайте в подкасте корреспондента Sputnik Узбекистан.

Теги:
Китай, Узбекистан, Железная дорога, Жамшид Ходжаев



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