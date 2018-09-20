Разуваев: стабилизация валютной ситуации в РФ успокоит рынок Узбекистана

Директор аналитического департамента «Альпари», эксперт Центра Льва Гумилева, финансовый аналитик Александр Разуваев полагает, что в ближайшее время ситуация на валютном рынке Узбекистана и других постсоветских стран будет относительно стабильной, так как в России также не ожидается серьезных скачков.

В понедельник, 17 сентября, ЦБ Узбекистана установил новые курсы валют. Так, сум существенно просел ко всем мировым валютам, причем к доллару – почти на 177 сумов, а к евро – на 266. Кроме того, Центробанк опубликовал пояснение, в котором связывает такое падение с мировой конъюнктурой и ситуацией на валютных рынках стран-партеров Узбекистана.

По мнению Разуваева, в ближайшее время подобный скачков ожидать не приходится.

"К примеру, ситуация с рублем стабилизируется, ЦБ РФ повысил ставку, нефть дорожает, новых санкций раньше конца ноября ждать не приходится, думаю, российская валюта даже может укрепиться к доллару до уровня в 62. В этой связи и рынки стран СНГ, которые во многом на него завязаны, также не будут испытывать таких резких колебаний", — заметил эксперт Sputnik Узбекистан.

Говоря о возможных действиях ЦБ Узбекистана по корректировке курса для сдерживания инфляции, Разуваев заметил, что это стандартная общемировая практика.

© Sputnik / Наталья Селиверстова ЦБ Узбекистана разъяснил причины резкое падение курса сума

"Валютные интервенции – дело привычное. Это помогает регулировать курс. Другое дело, что возможности ЦБ не безграничны. В России ЦБ последний раз к таким интервенциям прибегал в 2015 году. В основном регулятор таргетирует не сам курс, а инфляцию", — заключил эксперт.

В середине сентября курс доллара в Узбекистане впервые с мая преодолел отметку в 8000 тысяч сумов. На заседании 22 сентября будет обсуждаться вопрос о дальнейших действиях для предотвращения возможного роста инфляции.