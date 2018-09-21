15:50 21 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Иосиф Линдер
© Foto : Из личного архива Иосифа Линдера

Линдер: лишение террористов финансирования – ключевая мера, помимо силовой

Радио
Получить короткую ссылку
10 0 0

Президент Международной контртеррористической тренинговой ассоциации Иосиф Линдер назвал совершенно оправданной мерой создание комиссии по отслеживанию и пресечению каналов финансирования террористических организаций.

По словам эксперта, именно с денег начинается любая война или террористическая и экстремистская деятельность.

"Это еще Петр Первый говорил, что любая война без денег невозможна. Перекрытие каналов финансирования террористических организаций существенно снижает их активность, темпы пополнения и боеспособность. Это одна из главных мер по борьбе с терроризмом, но не единственная – нельзя исключать и силовой аспект", — подчеркнул Линдер.

Подобные комиссии, добавил он, успешно функционируют в России еще со времен СССР, а также во многих государствах СНГ, в Китае, Японии и США.

Подробнее комментарий эксперта слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.

По теме

В Узбекистане учреждена комиссия по борьбе с финансированием терроризма
Теги:
Борьба с терроризмом, борьба с экстремизмом, Терроризм, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пресс-конференция президента Республики Молдова И.Додона
    Молдова зовет

    В Кишиневе проходит молдавско-российский экономический форум. Московская делегация представляет более двадцати отраслей экономики - от туризма до информационных технологий.

  • Флаг с логотипом Danske Bank
    Грязные деньги Danske Bank

    Обслуживание "грязных русских денег" составляло малую часть подозрительных операций эстонского филиала Danske Bank. Большая доля сомнительных денег связана с самой Эстонией

  • Сотрудник МВД на праздновании Дня республики
    Независимость отпраздновали без происшествий

    МВД Южной Осетии отчиталось: празднование 28-й годовщины Дня республики прошло спокойно. Превентивно были перекрыты дороги и поставлены металлодетекторы

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выставка товаров из Беларуси в Ташкенте
Made in Belarus: что представили белорусы в Ташкенте
Чистомэн из Челябинска собирает мусор в городских парках
Чистомэн из Челябинска собирает мусор по городам России
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054