Линдер: лишение террористов финансирования – ключевая мера, помимо силовой

По словам эксперта, именно с денег начинается любая война или террористическая и экстремистская деятельность.

"Это еще Петр Первый говорил, что любая война без денег невозможна. Перекрытие каналов финансирования террористических организаций существенно снижает их активность, темпы пополнения и боеспособность. Это одна из главных мер по борьбе с терроризмом, но не единственная – нельзя исключать и силовой аспект", — подчеркнул Линдер.

Подобные комиссии, добавил он, успешно функционируют в России еще со времен СССР, а также во многих государствах СНГ, в Китае, Японии и США.

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