Линдер: лишение террористов финансирования – ключевая мера, помимо силовой

"Это еще Петр Первый говорил, что любая война без денег невозможна. Перекрытие каналов финансирования террористических организаций существенно снижает их активность, темпы пополнения и боеспособность. Это одна из главных мер по борьбе с терроризмом, но не единственная – нельзя исключать и силовой аспект", — подчеркнул Линдер.
Подобные комиссии, добавил он, успешно функционируют в России еще со времен СССР, а также во многих государствах СНГ, в Китае, Японии и США.
Подробнее комментарий эксперта слушайте в подкасте Sputnik Узбекистан.