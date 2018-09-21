Серенко: о перемирии между ИГ и талибами не может идти и речи

Политолог и ведущий эксперт российского Центра изучения современного Афганистана Андрей Серенко считает, что любые совместные действия между ИГ и "Талибаном" исключены.

"Организации обвиняют друг друга в предательстве ислама, каждая из них считает, что другая неправильно ведет джихад", - поясняет Серенко в интервью Sputnik Таджикистан.

Соответственно, ни о какой коалиции речи идти не может - только о перевербовке. При этом присоединение той или иной стороны к другой подразумевается полное и безоговорочное.

"Любой отказ присоединиться будет воспринят как признак неверия и, соответственно дозволенность убийства этого человека или группы, которая отказалась вступить под знамена халифата или, наоборот, талибана", - сказал эксперт.

В качестве примера он привел ситуацию с группировкой "Исламское движение Узбекистана" (запрещена в России), представители которой долго метались между талибами и ИГ. В конце концов они присоединились к последним и были жестко наказаны первыми.