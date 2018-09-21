Джураева: упрощенное гражданство РФ для мигрантов-отличников выгодно всем

Подпитка высококвалифицированными кадрами за счет мигрантов востребована в России, рассказала Sputnik Узбекистан эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

"Подпитка за счет мигрантов очень разумная и говорит о том, что Россия может получить специалистов, в которых нуждается", — прокомментировала инициативу российских законодателей Джураева.

Этот вопрос поднимался не один раз и всегда заинтересовывал органы государственной власти, подчеркнула эксперт.

"Это очень хорошая мотивация – получать без волокиты гражданство и укреплять дружественные связи", - считает Джураева.

Напомним, в российском парламенте обсуждается законопроект, который позволит иностранным студентам, которые отлично учатся, в упрощенном порядке получать российское гражданство.