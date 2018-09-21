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Эксперт Гавхар Джураева
Фото: Официальный сайт партии "Единая Россия"

Джураева: упрощенное гражданство РФ для мигрантов-отличников выгодно всем

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Подпитка высококвалифицированными кадрами за счет мигрантов востребована в России, рассказала Sputnik Узбекистан эксперт общественной организации "Миграция и закон" Гавхар Джураева.

"Подпитка за счет мигрантов очень разумная и говорит о том, что Россия может получить специалистов, в которых нуждается", — прокомментировала инициативу российских законодателей Джураева.

Этот вопрос поднимался не один раз и всегда заинтересовывал органы государственной власти, подчеркнула эксперт.

"Это очень хорошая мотивация – получать без волокиты гражданство и укреплять дружественные связи", - считает Джураева.

Напомним, в российском парламенте обсуждается законопроект, который позволит иностранным студентам, которые отлично учатся, в упрощенном порядке получать российское гражданство.

Теги:
Россия, гражданство, студенты, Мигранты



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