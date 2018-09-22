Исаев: ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах по стабилизации курса

Операции в Центральной Азии не дадут балансировать экономическую политику в регионе, рассказал Sputnik Узбекистан Директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

"ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах и традиционно пользовался поддержкой либо Российской Федерации, либо Турции, либо Китая, но в данном случае все эти игроки не имеют соответствующих ресурсов, либо ожидают всех раскладов", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Наталья Селиверстова ЦБ Узбекистана разъяснил причины резкое падение курса сума

Узбекистан остается по-прежнему зависимой экономикой, и на курс сума влияет множество факторов, в том числе и девальвации российского рубля и турецкой лиры.

Напомним, в понедельник узбекский сум значительно просел ко всем мировым валютам. Впервые с мая доллар перевалил за 8000 тысяч сумов.

Финансовый регулятор объяснил столь резкое падение нацвалюты мировой конъюнктурой и даже не исключил, что во избежании значительной инфляции возможно будут корректировки, но жесткого регулирования курса не ожидается.