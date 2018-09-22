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Эксперт Никита Исаев
Фото из личного архива Никиты Исаева

Исаев: ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах по стабилизации курса

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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (37)
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Операции в Центральной Азии не дадут балансировать экономическую политику в регионе, рассказал Sputnik Узбекистан Директор Института актуальной экономики Никита Исаев.

"ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах и традиционно пользовался поддержкой либо Российской Федерации, либо Турции, либо Китая, но в данном случае все эти игроки не имеют соответствующих ресурсов, либо ожидают всех раскладов", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.

Табло курса доллара в витрине операционной кассы
© Sputnik / Наталья Селиверстова
ЦБ Узбекистана разъяснил причины резкое падение курса сума
Узбекистан остается по-прежнему зависимой экономикой, и на курс сума влияет множество факторов, в том числе и девальвации российского рубля и турецкой лиры.

Напомним, в понедельник узбекский сум значительно просел ко всем мировым валютам. Впервые с мая доллар перевалил за 8000 тысяч сумов.

Финансовый регулятор объяснил столь резкое падение нацвалюты мировой конъюнктурой и даже не исключил, что во избежании значительной инфляции возможно будут корректировки, но жесткого регулирования курса не ожидается.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (37)

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Теги:
девальвация, сум, рубль, валюта, Центральный банк Республики Узбекистан



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