Исаев: ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах по стабилизации курса

"ЦБ Узбекистана ограничен в ресурсах и традиционно пользовался поддержкой либо Российской Федерации, либо Турции, либо Китая, но в данном случае все эти игроки не имеют соответствующих ресурсов, либо ожидают всех раскладов", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом Sputnik Узбекистан.
Напомним, в понедельник узбекский сум значительно просел ко всем мировым валютам. Впервые с мая доллар перевалил за 8000 тысяч сумов.
Финансовый регулятор объяснил столь резкое падение нацвалюты мировой конъюнктурой и даже не исключил, что во избежании значительной инфляции возможно будут корректировки, но жесткого регулирования курса не ожидается.