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Руководитель ЧУ ДПО Школа бортпроводников Вера Новохатская
ЧУ ДПО "Школа бортпроводников"

Новохатская о подборе стюардесс: авиакомпании украшают самолет молодостью

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Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил кастинг на подбор бортпроводниц. Требования жесткие, особенно по внешнему виду. Впрочем, по словам руководителя ЧУ ДПО "Школа бортпроводников" Веры Новохатской, за этими критериями стоит не только имидж авиакомпании, но и реальная летная практика.

Потенциальные кандидаты на должность стюардессы в "Узбекистон хаво йуллари" должны быть ростом 162-175 сантиметров, обладать пропорциональной фигурой, а также не иметь явных внешних дефектов, например, коронок на передних зубах и признаков преждевременного облысения. Кроме того, запрещен пирсинг и татуировки на открытых частях тела.

Стюардессы встречают пассажиров в новом терминале аэропорта Ташкента
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Стройная, как ТУ, без коронок и тату: Uzbekistan Airways набирает стюардесс
По словам Новохатской, основные требования к внешнему виду и состоянию здоровья бортпроводниц во всем мире примерно одинаковы и связаны не только с желанием авиакомпании иметь на борту презентабельный персонал, но и с особенностями летной работы. Высокий рост, к примеру, необходимо для размещения багажа на полках, а стройная фигура — для мобильного перемещения по салону самолета в условиях ограниченного пространства.

"Что касается дефектов речи, например, то это очень важный аспект, ведь бортпроводник общается с пассажирами, если они не понимают, что говорит стюардесса, то начинают нервничать. То же относится и к внешнему виду. Думаю, любая авиакомпания хочет украсить свой самолет молодостью", — пояснила Новохатская.

При этом она подчеркнула, что внешние данные только первый этап испытаний, а в дальнейшем все будущие сотрудники проходят медкомиссию и курсы подготовки. Чтобы уметь действовать в нештатной ситуации.

Подробнее комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
Узбекистон хаво йуллари, Узбекистан



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