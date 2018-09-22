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Мария Ярмуш
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Ярмуш: фиктивные браки приводят к захлестыванию России незаконной миграции

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В Европе давно введена уголовная ответственность за фиктивный брак, пора то же самое вводить на территории РФ, уверена адвокат Мария Ярмуш.

В эфире Sputnik Таджикистан специалист по международному праву Мария Ярмуш отметила, что фиктивные браки – это нарушение миграционных законов, нарушение квот, которые ежегодно устанавливают власти для приема иностранных граждан.

"Зачастую фиктивные браки заключаются  с пенсионерками, с пьющими людьми, гражданами, которые за деньги готовы пойти в ЗАГС и дать возможность иностранцу въехать в страну и получить разрешение на жительство – и в результате Россию захлестывает незаконная миграция", - подчеркнула эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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