Психолог Штеер о том, почему осенью людей одолевает хандра и тоска

О сезонных психологических расстройствах, которые наблюдают у себя многие люди, рассуждает психолог Зарина Штеер.

В эфире Sputnik Казахстан эксперт отметила, что чаще всего из-за сезонных расстройств у людей бывают психозы, депрессии и панические атаки, которые проявляются в виде страха сойти с ума, потерять контроль над собой, повышенной потливости, дрожи и озноба.

"Световой день сокращается, и человек испытывает меньший заряд энергии. Подавленное настроение и хандра проявляются, если человек не может вовремя и грамотно перестроиться. Тоска одолевает практически всех, но если это происходит часто и длится долго, то стоит обратиться к специалистам", — отметила она.

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