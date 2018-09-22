18:36 22 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Психолог Зарина Штеер
© Фото: Из личного архива Зарины Штеер

Психолог Штеер о том, почему осенью людей одолевает хандра и тоска

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

О сезонных психологических расстройствах, которые наблюдают у себя многие люди, рассуждает психолог Зарина Штеер.

В эфире Sputnik Казахстан эксперт отметила, что чаще всего из-за сезонных расстройств у людей бывают психозы, депрессии и панические атаки, которые проявляются в виде страха сойти с ума, потерять контроль над собой, повышенной потливости, дрожи и озноба.

"Световой день сокращается, и человек испытывает меньший заряд энергии. Подавленное настроение и хандра проявляются, если человек не может вовремя и грамотно перестроиться. Тоска одолевает практически всех, но если это происходит часто и длится долго, то стоит обратиться к специалистам", — отметила она.
Подробный комментарий слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Час селфи в день независимости Армении (21 сентября 2018). Еревaн
    Что пошло не так в "час селфи" в Ереване

    Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Чарли Чаплин из Афганистана
Полное перевоплощение: в Афганистане появился свой Чарли Чаплин
В интернете обнародовали видео первых минут теракта в Иране
Крушение самолета Ил-20 ВКС России в Сирии
Крушение Ил-20 в Сирии: как и где все произошло

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054