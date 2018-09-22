Полоскова: отказ Меркель жать руку Мэй – это не политика, а личная неприязнь

© Sputnik / Алексей Витвицкий Прошла мимо и не пожала руку: как поссорились Меркель и Мэй

В эфире Sputnik Беларусь Член экспертно-консультативного Совета при Федеральном агентстве "Россотрудничество" Татьяна Полоскова отметила, что сомневается в том, что политик такого высокого уровня, как Ангела Меркель, могла продемонстрировать свое политическое несогласие с другим политиком.

"Ангела Меркель умеет себя вести с политиками, позиция которых, по ее мнению, странная или даже возмутительная. Что произошло между двумя дамами ― большой вопрос, но я не думаю, что это политический демарш", - заявила она.

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