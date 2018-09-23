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Архивное фото психолога Ильдара Акбутина
Sputnik / Табылды Кадырбеков

Акбутин о способах прекратить истерики ребенка на улице

Радио
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Психолог Ильдар Акбутин посоветовал родителям не отчаиваться, если малыш ведет себя несносно на улице. Главное, по мнению эксперта, – это любовь и спокойствие.

В эфире Sputnik Кыргызстан Ильдар Акбутин рассказал, что к нему обратилась мать полуторагодовалого мальчика, которая пожаловалась на неуправляемое поведение сына на улице. Он дал ей и остальным мамам несколько советов.

"Возможно, находясь с сыном дома, вы главным образом занимается бытовыми делами, и ребенку просто "не хватает" мамы. Поэтому на улице малыш пытается добиться максимального внимания. Кроме того, вероятно, сын проверяет границы дозволенного и то, насколько он может управлять вами", — объяснил эксперт.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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