Акбутин о способах прекратить истерики ребенка на улице

В эфире Sputnik Кыргызстан Ильдар Акбутин рассказал, что к нему обратилась мать полуторагодовалого мальчика, которая пожаловалась на неуправляемое поведение сына на улице. Он дал ей и остальным мамам несколько советов.
"Возможно, находясь с сыном дома, вы главным образом занимается бытовыми делами, и ребенку просто "не хватает" мамы. Поэтому на улице малыш пытается добиться максимального внимания. Кроме того, вероятно, сын проверяет границы дозволенного и то, насколько он может управлять вами", — объяснил эксперт.
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