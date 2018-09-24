Сведенцов: сообщество надеется, что мир на Корейском полуострове реализуем

В эфире радио Sputnik эксперт отметил, что лидеры КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны. Сейчас в регионе происходит демилитаризация.

"Первые шаги лидеров двух государств говорят о том, что соглашение о перемирии достигнуто, но теперь нужно дождаться конкретных шагов. Надеюсь, что все это реализуемо в пределах указанных сроков, которые содержатся в соглашениях", - подчеркнул Сведенцов.

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Что же касается участия США, то, скорее всего, есть некие договоренности между Вашингтоном и Сеулом, и они будут подкреплены гарантиями, которые Вашингтон даст Пхеньяну. О гарантиях мы узнаем в ближайшей перспективе.

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