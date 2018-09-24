Мелик-Гусейнов: туберкулез страшнее онкологии и СПИДа

Эксперт отметил успехи столицы России в борьбе с туберкулезом, который Всемирная организация здравоохранения назвала в недавнем отчете самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире.

"Город Москва за последние 5 лет в полтора раза снизил заболеваемость и смертность от туберкулеза. Это стало возможно благодаря быстрому реагированию различных служб", - сказал Давид Мелик-Гусейнов радио Sputnik.

Как ранее заявляли эксперты, процент болеющих туберкулезом особенно высок среди мигрантов. Распространению заболевания способствуют истощение, усталость, переработки, плохие условия жизни и невозможность обратиться к врачу.