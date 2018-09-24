17:13 24 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
© Из личного архива Д. Мелик-Гусейнова

Мелик-Гусейнов: туберкулез страшнее онкологии и СПИДа

Радио
Получить короткую ссылку
104 0 0

Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов рассказал об угрозе туберкулеза.

Эксперт отметил успехи столицы России в борьбе с туберкулезом, который Всемирная организация здравоохранения назвала в недавнем отчете самым смертоносным инфекционным заболеванием в мире.

"Город Москва за последние 5 лет в полтора раза снизил заболеваемость и смертность от туберкулеза. Это стало возможно благодаря быстрому реагированию различных служб", - сказал Давид Мелик-Гусейнов радио Sputnik.

Как ранее заявляли эксперты, процент болеющих туберкулезом особенно высок среди мигрантов. Распространению заболевания способствуют истощение, усталость, переработки, плохие условия жизни и невозможность обратиться к врачу.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Монастырь Гнездо тигра, Бутан
Дома не для слабонервных, или Как выглядят экстремальные жилища
СПУТНИК_Гонки собак-сосисок в Вашингтоне: как таксы состязались в скорости
Таксы, на старт: как забавные четвероногие состязались в скорости
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054