Зубец: нет никаких фундаментальных угроз для рубля

Недавний резкий скачок доллара, а также идею отказа от него прокомментировал проректор Финансового университета при правительстве России.

В конце августа-сентябре российское общество и экономистов взволновали очередные скачки валют. На фоне санкций США доллар бил двухлетние рекорды – дорожал до 66,64 рубля, евро взлетел до почти 77 рублей. Эксперты начали говорить о планах по отказу от доллара как общемировой валюты.

Ситуацию в эфире Sputnik Беларусь прокомментировал проректор Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец.

"Если говорить о перспективах рубля, то я не вижу никаких фундаментальных угроз. Для того чтобы увидеть перспективы, надо понимать, что деньги, иностранная валюта в нашу экономику доходят по двум каналам – через инвестиции и структуру торгового баланса, положительное сальдо, которое у нас весьма велико. То есть Россия продает товаров гораздо больше, чем покупает импортные", - рассказал Алексей Зубец.

По его словам, если с инвестициями из-за последних санкций могут возникать проблемы и вряд ли их поток будет увеличиваться, высокие цены на нефть и общая конъюнктура внешних товарных рынков позволят сохранить положительное торговое сальдо.

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