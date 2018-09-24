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Валентина Чупик
Sputnik / Дилшодбек Аскаров

Чупик о том, чем может обернуться новая миграционная политика России

Радио
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На конференции "Миграция и международное право" правозащитница прокомментировала новые поправки к миграционному законодательству.

В июле в России приняли очередные поправки к миграционному законодательству – теперь приезжие обязаны становиться на учет по адресу своего проживания, а арендодатели имеют право снимать их с учета на своей площади в случае отъезда или серьезных конфликтов.

Изменения на конференции "Миграция и международное право" прокомментировала правозащитница Валентина Чупик, сообщает Sputnik Таджикистан.

"Нет никакого механизма принуждения арендодателя оформлять регистрацию. И множество людей остаются без возможности к легализации, и в следующем году они не получат патент. А значит, и федеральный, и региональный бюджеты недополучат миллиарды рублей", - заявила Валентина Чупик.

Подробности слушайте в подкасте.

Теги:
закон, Россия, Бюджет, Миграция



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