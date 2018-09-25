Салин: на торговую войну США и Китая никто не может повлиять

Чтобы как-то повлиять на торговую войну между США и Китаем, нужен экономический потенциал, сопоставимый с Китаем или с Соединенными Штатами, заявил политолог Павел Салин.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин отметил, что это дело двух игроков, а заложником этого противостояния является весь мир.

"Война между США и Китаем совсем не вялотекущая, она находится в очень активной фазе, ведь размах там исчисляется сотнями миллиардов долларов – это экономическая война мирового размаха. Экономисты прогнозируют, что противостояние этих двух государств затронет весь мир", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Отметим, Соединенные Штаты планируют обвинить Пекин во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному американским секторам. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, США обвиняют Китай в "пагубной деятельности" в области кибератак, а также во вмешательстве в выборы и краже интеллектуальной собственности.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.