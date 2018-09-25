12:15 25 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Павел Салин
© Foto : Свободная пресса

Салин: на торговую войну США и Китая никто не может повлиять

Радио
Получить короткую ссылку
21 0 0

Чтобы как-то повлиять на торговую войну между США и Китаем, нужен экономический потенциал, сопоставимый с Китаем или с Соединенными Штатами, заявил политолог Павел Салин.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации Павел Салин отметил, что это дело двух игроков, а заложником этого противостояния является весь мир.

"Война между США и Китаем совсем не вялотекущая, она находится в очень активной фазе, ведь размах там исчисляется сотнями миллиардов долларов – это экономическая война мирового размаха. Экономисты прогнозируют, что противостояние этих двух государств затронет весь мир", - заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

Отметим, Соединенные Штаты планируют обвинить Пекин во "враждебных действиях" по отношению к государственному и частному американским секторам. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Кроме того, США обвиняют Китай в "пагубной деятельности" в области кибератак, а также во вмешательстве в выборы и краже интеллектуальной собственности.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Витрина магазина в Баку, фото из архива
    О вреде сладостей

    Санитарная служба Азербайджана проверила партию турецких сладостей: продукция не соответствует нормам и отозвана из магазинов

  • Кошелек с деньгами
    Смотря как считать

    Рублевые доходы у белорусов растут четвертый месяц подряд, а в долларах падают. В 2019 году средняя зарплата по стране должна превышать 1000 тысячу рублей

  • Виктор Авидзба
    Стрельба на абхазской свадьбе

    Стрельба на свадьбе - традиция или преступление? Абхазы никогда не вынимали без надобности пистолет из кобуры, а кинжал из ножен, говорят знатоки традиций.

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя моды в Милане
Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане
Блондинка ногой закрыла багажник
Мужчины в шоке: так закрыть багажник авто может только девушка
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054