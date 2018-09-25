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Владимир Евсеев
Sputnik / Владимир Трефилов

Евсеев: поставки в Сирию российских С-300 – это закономерная мера

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Военный политолог Владимир Евсеев прокомментировал решение России вооружить сирийскую ПВО зенитно-ракетными комплексами C-300.

В эфире радио Sputnik эксперт объяснил, что, поскольку израильская сторона не желает слышать российскую обеспокоенность, а ее провокационные действия привели к гибели 15 российских военнослужащих, Россия была вынуждена пойти на ответные меры, о которых президент Владимир Путин заявил сразу после трагедии.

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"С-300 очень устойчив к помехам… Кроме того, он имеет большую дальность обнаружения целей и их уничтожения… При такой дальности израильские самолеты не смогут подойти к сирийским объектам не только для использования управляемых бомб, но даже для применения ракет "воздух-земля". Я полагаю, что такой ответ был вполне закономерным", - заявил Владимир Евсеев.

Напомним, российский Ил-20, который находился в 35 километрах от побережья Средиземного моря, был сбит 17 сентября при возвращении на авиабазу Хмеймим. В это же время четыре израильских истребителя F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии. При этом, по данным Минобороны РФ, Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала. Как заявили в МО РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар ПВО Сирии, Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200. Погибли 15 российских военнослужащих.

Подробности слушайте в аудиоподкасте.




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