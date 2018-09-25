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Председатель комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха
Sputnik / Айсулу Жумагулова

Лепеха: все выпущенные в ЕАЭС автомобили будут с тревожной кнопкой

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Зачем нужны тревожные кнопки в машине, рассказал председатель комитета административной полиции МВД Казахстана Игорь Лепеха.

Все новые автомобили, выпущенные в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), должны быть оснащены тревожными кнопками с 1 января 2019 года, сообщил Лепеха Sputnik Казахстан.

"Все машины ориентировочно с 2019 года, которые у нас производятся, уже будут оборудованы этими системами. Кто будет непосредственно оператор – пока не знаем. Мы подразумеваем, что Министерство внутренних дел, получив сигнал, будет сразу выезжать и оперативно реагировать", — рассказал председатель комитета административной полиции МВД Игорь Лепеха.

Он также добавил, что старые автомобили владельцы могут переоборудовать по своему желанию.




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