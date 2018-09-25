Попов об остановке ж/д проекта ТАТ: нет целесообразности тратить средства

Главной проблемой в приостановке строительства железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан (ТАТ) эксперт назвал отсутствие средств.
Однако он также заметил, что улучшение отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, открытие транспортных коридоров влияет на это, пишет Sputnik Таджикистан.
"Не так давно была запущена железная дорога, которая связывает юг Узбекистана и Хатлонскую область Таджикистана. Она вновь заработала, по ней ездят и пассажирские, и грузовые поезда. В этих условиях нет особой целесообразности тратить средства на продолжение строительства железной дороги с афганской границей, лишних денег у Таджикистана нет", - сказал Дмитрий Попов.
Он напомнил, что проект подписывался в 2016 году, когда Таджикистан начал испытывать проблемы с транзитом грузов через Узбекистан, сейчас эта проблема не актуальна.