Попов об остановке ж/д проекта ТАТ: нет целесообразности тратить средства

Как потепление отношений между Ташкентом и Душанбе влияет на строительство железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Попов.

Главной проблемой в приостановке строительства железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан (ТАТ) эксперт назвал отсутствие средств.

Однако он также заметил, что улучшение отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, открытие транспортных коридоров влияет на это, пишет Sputnik Таджикистан.

"Не так давно была запущена железная дорога, которая связывает юг Узбекистана и Хатлонскую область Таджикистана. Она вновь заработала, по ней ездят и пассажирские, и грузовые поезда. В этих условиях нет особой целесообразности тратить средства на продолжение строительства железной дороги с афганской границей, лишних денег у Таджикистана нет", - сказал Дмитрий Попов.

Он напомнил, что проект подписывался в 2016 году, когда Таджикистан начал испытывать проблемы с транзитом грузов через Узбекистан, сейчас эта проблема не актуальна.