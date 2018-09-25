19:30 25 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Дмитрий Попов
Фото: Предоставлено Дмитрием Поповым

Попов об остановке ж/д проекта ТАТ: нет целесообразности тратить средства

Радио
Получить короткую ссылку
48 0 0

Как потепление отношений между Ташкентом и Душанбе влияет на строительство железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан, рассказал эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Попов.

Главной проблемой в приостановке строительства железной дороги Туркменистан - Афганистан - Таджикистан (ТАТ) эксперт назвал отсутствие средств. 

Однако он также заметил, что улучшение отношений между Таджикистаном и Узбекистаном, открытие транспортных коридоров влияет на это, пишет Sputnik Таджикистан.

"Не так давно была запущена железная дорога, которая связывает юг Узбекистана и Хатлонскую область Таджикистана. Она вновь заработала, по ней ездят и пассажирские, и грузовые поезда. В этих условиях нет особой целесообразности тратить средства на продолжение строительства железной дороги с афганской границей, лишних денег у Таджикистана нет", - сказал Дмитрий Попов.

Он напомнил, что проект подписывался в 2016 году, когда Таджикистан начал испытывать проблемы с транзитом грузов через Узбекистан, сейчас эта проблема не актуальна.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Неделя моды в Милане
Готовь платье зимой: весенне-летние коллекции на Неделе моды в Милане
Только стакан и вода - мировые хиты в исполнении уличного музыканта - 11 млн просмотров на Ютуб. Смотреть всем.
Виртуозная игра уличного музыканта завораживает – 11 млн просмотров в Сети
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054