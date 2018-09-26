Черноусов: охранные ордеры — это шаг вперед

Введение охранных ордеров для предотвращения домашнего насилия - это важный шаг в профилактике подобных преступлений, рассказал Sputnik Узбекистан экс-оперуполномоченный по особо важным делам ГУУР МВД СССР и России, полковник милиции в отставке Евгений Черноусов.

"Жертвами насилия в семье в основном являются женщины и дети. Те, кто причиняет вред здоровью и зло семье – это мужчины", - пояснил Черноусов.

Как подчеркнул эксперт, сложность в расследовании таких преступлений заключается в том, что они происходят в домах и квартирах, то есть в помещениях частной собственности, а не в общественных местах, и поэтому правоохранителям гораздо сложнее применять уголовный кодекс и кодекс об административных правонарушениях.

"Эта проблема мирового масштаба и в разных странах решается по-разному", - добавил он.

Введение в Узбекистане охранных ордеров, по мнению Черноусова, это пробный шаг в улучшении ситуации с домашним насилием, который представляет интерес и для России.

© Sputnik / Павел Лисицын В Узбекистане предлагают ввести охранный ордер для жертв бытового насилия

Ранее в Узбекистане предложили ввести охранный ордер для жертв бытового насилия. Согласно тексту проекта закона "О профилактике бытового насилия", охранный ордер – это письменное уведомление лица о недопустимости в дальнейшем его асоциального поведения и предупреждении лица, склонного к совершению бытового насилия, об ответственности за совершение правонарушения. Выдается он на 15 дней и может быть продлен на месяц. Нарушитель будет обязан пройти обязательные коррекционные курсы.