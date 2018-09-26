Травин о практике сообщений о нарушениях: к каждому гаишника не приставишь

Гражданское общество в западных странах относится к сообщениям о правонарушениях нормально, но на постсоветском пространстве отношение к подобным поступкам сложилось неоднозначное, рассказал Sputnik Узбекистан президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин.

"Хотелось бы, чтобы и гражданское общество принимало участие в предотвращении правонарушений. К каждому нарушителю ни судью, ни сотрудника ГАИ не приставишь", — подчеркнул Травин в беседе с журналистом Sputnik Узбекистан

Как отметил эксперт, в Германии и США практика звонков в полицию с сообщением о правонарушении стало обыкновенной практикой, и это не считается зазорным.

"Беда в том, что мы к этой системе еще не готовы, слишком трудные воспоминания у нас о 1937 годе", — заметил правозащитник.

© Sputnik / Алексей Мальгавко Власти заплатят узбекистанцам за видеозаписи с нарушениями ПДД

Кроме того, по его словам, каждый, кто будет докладывать в ГАИ, должен быть готов и к тому, что его вызовут как свидетеля на суд.

Ранее стало известно, что в Узбекистане с 1 июля 2019 года за видеодоказательства нарушений правил дорожного движения очевидцам будут выплачивать денежное вознаграждение в размере 5% от заплаченного нарушителем штрафа.

В Узбекистане практика фиксации нарушений ПДД довольно распространена, особенно в социальных сетях. Один из последних инцидентов произошел в столице, где водитель снял на видео женщину за рулем, у которой на коленях был маленький ребенок. На замечание автоледи ответила оскорблениями. Публикация вызвала общественный резонанс, а правоохранительные органы приняли соответствующие меры в отношении нарушительницы.

Начальник столичного ГУВД Рустам Джураев на встрече с журналистами, отвечая на вопросы по поводу таких нарушений, ЧП на дорогах и других инцидентах, призвал участников дорожного движения "не тратить время на посты в Facebook", а звонить 102 и сообщать о конкретных проблемах.