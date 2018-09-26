15:21 26 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Виктор Травин
© Foto : Из личного архива Виктора Травина

Травин о практике сообщений о нарушениях: к каждому гаишника не приставишь

Радио
Получить короткую ссылку
8 0 0

Гражданское общество в западных странах относится к сообщениям о правонарушениях нормально, но на постсоветском пространстве отношение к подобным поступкам сложилось неоднозначное, рассказал Sputnik Узбекистан президент Коллегии правовой защиты Виктор Травин.

"Хотелось бы, чтобы и гражданское общество принимало участие в предотвращении правонарушений. К каждому нарушителю ни судью, ни сотрудника ГАИ не приставишь", — подчеркнул Травин в беседе с журналистом Sputnik Узбекистан.

Как отметил эксперт, в Германии и США практика звонков в полицию с сообщением о правонарушении стало обыкновенной практикой, и это не считается зазорным.

"Беда в том, что мы к этой системе еще не готовы, слишком трудные воспоминания у нас о 1937 годе", — заметил правозащитник.

Видеорегистратор в автомобиле
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Власти заплатят узбекистанцам за видеозаписи с нарушениями ПДД
Кроме того, по его словам, каждый, кто будет докладывать в ГАИ, должен быть готов и к тому, что его вызовут как свидетеля на суд.

Ранее стало известно, что в Узбекистане с 1 июля 2019 года за видеодоказательства нарушений правил дорожного движения очевидцам будут выплачивать денежное вознаграждение в размере 5% от заплаченного нарушителем штрафа.

В Узбекистане практика фиксации нарушений ПДД довольно распространена, особенно в социальных сетях. Один из последних инцидентов произошел в столице, где водитель снял на видео женщину за рулем, у которой на коленях был маленький ребенок. На замечание автоледи ответила оскорблениями. Публикация вызвала общественный резонанс, а правоохранительные органы приняли соответствующие меры в отношении нарушительницы.

Начальник столичного ГУВД Рустам Джураев на встрече с журналистами, отвечая на вопросы по поводу таких нарушений, ЧП на дорогах и других инцидентах, призвал участников дорожного движения "не тратить время на посты в Facebook", а звонить 102 и сообщать о конкретных проблемах. 

По теме

Передвижные радары на улицах Ташкента заработали и по ночам
Теги:
ПДД, ГУВД Ташкента, Дорожное движение



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Сборка автомобилей Man
Автомобильное царство: как собирают грузовики и автобусы MAN
Передайте пожалуйста за проезд: Как ездят в Бангладеш
После такого видео даже метро в час-пик покажется раем
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054